Пришпорили: ЦСКА впервые за долгое время обыграл «Динамо»

Чемпионат России по футболу возобновился после двухнедельной паузы на игры сборных. В минувшие выходные команды сыграли несколько ярких матчей. Все лидеры — «Зенит», «Спартак» и ЦСКА — в 11-м туре одержали победы. К ним вплотную приблизился московский «Локомотив», выигравший в четвёртый раз подряд. В прошедших встречах вновь не обошлось без судейских скандалов. Особенно в этом плане выделяется матч «Краснодар» — «Рубин».

ЦСКА — «Динамо»

Дебют Сандро Шварца во главе московского «Динамо» был отложен, поскольку назначенный в среду главным тренером команды немецкий специалист ещё не успел оформить документы для приезда в Россию. Поэтому бело-голубыми в качестве исполняющего обязанности вновь руководил наставник молодёжного состава Александр Кульчий. В прошлом туре он уже сумел обыграть «Краснодар» (2:0). Но второй матч белорусского специалиста в должности был омрачён поражением в дерби от ЦСКА.

Бело-голубые не проигрывали армейцам в официальных встречах с момента возвращения из ФНЛ в 2017 году — в шести матчах было четыре ничьи и две победы динамовцев. А в целом за последние 11 лет ЦСКА побеждал своих земляков всего два раза — в тот сезон, когда «Динамо» впервые в истории вылетело в низшую лигу.

В воскресенье красно-синие преодолели эту серию неудач и обыграли динамовцев со счётом 3:1. Благодаря чему они продолжают преследовать лидирующие «Зенит» и «Спартак», отставая от них на два очка. «Динамо» после этого поражения находится на восьмом месте.

— Результат закономерен, ЦСКА был сильнее и создал больше моментов, — поделился с «Известиями» бывший капитан армейцев Дмитрий Кузнецов. — Хотя в конце встречи команда чуть расслабилась, и «Динамо» имело возможность немного подсократить отставание. Но здесь, как всегда, хорошо сыграл в воротах Игорь Акинфеев, поэтому довели встречу до конца без нервотрёпки. У бело-голубых не вижу вообще никаких изменений при новом тренере. В защите по-прежнему бардак — неуверенно играли и давали пространство ЦСКА, за счёт чего и появлялись голевые моменты у ворот Антона Шунина. В общем, перестройка у «Динамо» только началась, и конца и края ей не видно.

В начале игры одним из наиболее значимых эпизодов стала травма защитника ЦСКА Вадима Карпова. На 20-й минуте он получил удар локтем в лицо от полузащитника «Динамо» Вячеслава Грулёва и не смог продолжить матч. Футболист красно-синих ушёл в раздевалку с окровавленным лицом. При этом арбитр встречи Владислав Безбородов наказал Грулёва лишь жёлтой карточкой, чем вызвал возмущение со стороны армейцев, считавших, что фол тянет на удаление с поля.

— Считаю, что по правилам, которые мы сами себе взяли за основу, это красная карточка, — добавил Кузнецов. — Был целенаправленный удар локтем с нанесением травмы футболисту. Я не знаю, почему мы отходим от собственных правил.

Впрочем, это мелочь по сравнению с тем, что произошло днём ранее в Краснодаре.

«Краснодар» — «Рубин»

Этот сезон уже стал историческим для «Краснодара» после того, как команда впервые прошла в групповой этап Лиги чемпионов. Уже во вторник ей предстоит дебют в этом турнире — на выезде против французского «Ренна». А пока южане пытаются догнать лидирующую группу в РПЛ, неудачно проведя первую треть сезона.

Субботняя домашняя победа над сильным по составу казанским «Рубином» (3:1) позволила «быкам» подняться на шестое место в турнирной таблице, отставая от первого на шесть очков. А клуб из столицы Татарстана опустился на девятую строчку. Но запомнят этот матч из-за скандального судейства.

К ошибкам арбитров за последний год многие уже привыкли. Но то, как Михаил Вилков засчитал второй гол в ворота «Рубина», повергло в шок подавляющее большинство наблюдателей. Защитник Силвие Бегич пошёл в обводку возле штрафной площади своей команды и потерял мяч. Перехвативший его Кристоффер Олссон вышел один на один, обыграл вратаря казанского клуба Юрия Дюпина, и отправил мяч в сетку ворот.

Вилков пошёл смотреть видеопросмотр, но даже после использования системы VAR засчитал гол «Краснодара», хотя многие уверены, что там был очевидный фол, и мяч не надо было засчитывать. Теперь «Рубин» пытается добиться переигровки матча, но за другой эпизод. Гол Олссона нельзя оспорить, так как оценочное решение судьи остаётся незыблимым, но, по мнению казанского клуба, в эпизоде с пенальти, с которого «Краснодар» в конце первого тайма забил первый гол, была допущена техническая ошибка.

После прострела с фланга мяч попал в руку защитника «Рубин» Ильи Самошникова в штрафной площади его команды. Вилков проигнорировал эпизод, и игра продолжилась. Но через полторы минуты начался просмотр ВАР, после которого пенальти был назначен, и Реми Кабелла его реализовал. Дело в том, что по правилам нельзя смотреть видеоповтор, если эпизод уже заигран, то есть после связанной с ним паузы мяч снова разыгран, и команды продолжают игру. Пока неизвестно, получится ли у «Рубина» добиться переигровки, но генеральный директор клуба Рустем Сайманов уверяет, что казанцы готовы доказывать свою правоту вплоть до Спортивного арбитражного суда (CAS) в Лозанне.

— В эпизоде со вторым голом был чистый фол со стороны Олссона, — заявил «Известиям» экс-тренер «Рубина» Дмитрий Кузнецов. — Но судья даёт продолжить игру и после просмотра VAR всё равно не отменяет гол. Я не хочу обвинять Вилкова в предвзятости, но это точно некомпетентность и издевательство над футболом. Да ещё и двойные стандарты, потому что в матче ЦСКА — «Динамо» Безбородов не засчитал гол Фёдора Чалова в ворота бело-голубых из-за фола в атаки со стороны Кучаева. Хотя фол Олссона на Бегиче был куда более очевидный. И почему такие разные трактовки? Потому что Вилков и Безбородов — разные судьи? Но правила же одни и те же, оба получали одни и те же инструкции от руководства судейского корпуса. И теперь мы видим такое посмешище.

По мнению эксперта, с момента введения VAR такие эпизоды просто недопустимы.

— Когда-то в советские времена я встречался с более вопиющим судейством, когда мы с ЦСКА ездили в гостевые матчи в Закавказье и Среднюю Азию, — добавил Кузнецов. — И в 1990-е случалось много чего интересного. Но тогда это хоть было незаметно, поскольку не все матчи даже на камеру снимали и показывали по телевизору. А сейчас, в век интернета, соцсетей и VAR, когда мы всё это рассматриваем под микроскопом, а судьи имеют возможность пересмотреть эпизод и исправить свою ошибку, такое поведение Вилкова просто за гранью. Из-за этого даже про сам матч не хочется говорить — нет смысла его анализировать, когда всё решают такие эпизоды.

«Химки» — «Спартак»

Красно-белые приехали к одному из аутсайдеров чемпионата, который с конца сентября начал оживать и даже выбрался из зоны вылета. В субботу «Химки» едва не сотворили сенсацию. Они полностью переиграли «Спартак» в первом тайме и не повели в счёте лишь благодаря нескольким спасениям вратаря москвичей Александра Максименко. После перерыва подмосковный клуб открыл счёт, но очень быстро гости восстановили равновесие, а потом повели. В итоге они победили 3:2 и продолжают идти вверху таблицы вместе с «Зенитом».

В этой игре за «Спартак» дебютировал звёздный новичок из «Челси» Виктор Мозес, прилетевший в Москву лишь сутками ранее. Он отыграл почти целый тайм, но действовал не лучшим образом. Тем не менее, в клубе надеются, что он скоро наберёт нужную форму.

— Вы знаете, пока Мозес не вышел, счет был 0:1 в пользу «Химок», — оценил для «Известий» игру новичка генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов. — Мне кажется, с его выходом команда добавила. При этом Виктор пока еще даже ни разу не проводил тренировку с командой, и в такую игру сложно входить, но видно, что он мастер и помощник для нас. Теперь все зависит от нас и от него, как мы вместе будем действовать.

«Локомотив» — «Уфа»

Клуб из Башкортостана играл против «Локомотива» при новом главном тренере Рашиде Рахимове. Уфимцы сумели оказать сопротивление «железнодорожникам» и пропустили единственный мяч лишь после ошибки своего вратаря Александра Беленова, в результате чего дебютировавший за красно-зелёных новичок Зе Луиш, выйдя на замену в середине второго тайма, всего за три минуты нахождения на поле отдал передачу Гжегошу Крыховяку, который открыл счёт.

Матч так и закончился 1:0 в пользу «Локо», который поднялся на четвёртое место и отстаёт от первого всего на три очка. «Уфа» продолжает находиться на предпоследнем пятнадцатом месте в зоне прямого вылета из РПЛ.

— Меня удовлетворило качество игры нашей команды против «Локомотива», — сказал «Известиям» председатель совета директоров «Уфы» Ростислав Мурзагулов. — Если бы не нелепая ошибка нашего лидера Беленова, то думаю, мы сумели бы добиться как минимум ничьей. Потому что больше соперник ничего не создал у наших ворот. Поэтому с оптимизмом смотрю в будущее, команду мы не хороним. У нас были объективные сложности, связанные с коронавирусом и финансами. Сейчас молодёжь, которая пришла в нашу команду, получила опытного наставника, и в зимнее трансферное окно мы ещё усилимся. И долго засиживаться на 15-м месте не собираемся.

Также в прошедшем туре прошло ещё четыре матча. Лидер чемпионата петербургский «Зенит» обыграл дома ФК «Сочи» (3:1), аутсайдер первенства волгоградский «Ротор» уступил на своём поле «Тамбову» (0:2), тульский «Арсенал» одержал домашнюю победу над екатеринбургским «Уралом» (1:0), а «Ростов» в родных стенах оказался сильнее грозненского «Ахмата» (3:0).