«Не надо гнобить наших судей, мы все ошибаемся»

В центральном матче 11-го тура Российской премьер-лиги ЦСКА сойдется с «Динамо» в московском дерби. В преддверии этого знакового матча «Известия» встретились с бывшим игроком обоих столичных клубов, ныне тренером ДЮСШ ПФК ЦСКА Роланом Гусевым. В ходе беседы трехкратный чемпион России поделился мнением о других встречах тура и оценил уровень судейства в РПЛ.

— Многие игроки ЦСКА были задействованы в молодежной сборной и вернулись в расположение клуба в хорошем настроении. Это плюс?

— Это покажет только матч. Но когда ты возвращаешься после победы в сборной, как правило, это всегда плюс. К тому же ребята молодые, усталость здесь не настолько важный фактор. Если игроки молодежной сборной выйдут на поле, думаю, они должны показать хороший футбол в игре с «Динамо».

— У армейцев много потерь в составе по разным причинам. Как решить эту проблему? Как дела у Марио Фернандеса, когда его ждать на поле?

— Не буду врать, по Фернандесу информации у меня нет. По первой части вопроса — должны выходить те, кто получал меньше игровой практики, и доказывать, что они этого достойны. ЦСКА — команда, где каждый игрок должен понимать: если он в обойме, то обязан быть готов бороться за самые высокие места. Не будет Фернандеса — значит, выйдет другой футболист и его заменит.

— ЦСКА провел достаточно дорогую трансферную кампанию. Когда ждать реального усиления от новичков?

— Все ждут, когда себя проявит Адольфо Гайч. Его качества хорошо известны — это голеадор, бомбардир. Ждем, когда он наберет свои лучшие кондиции и покажет то, что он умеет. Эджуке уже проявляет себя, оставляет хорошее впечатление. Думаю, этот футболист должен в дальнейшем помочь ЦСКА.

— Считаете, он будет прогрессировать?

— Абсолютно в этом уверен!

— Теперь о «Динамо». Последние перемены пойдут команде на пользу?

— Непростой вопрос... Футбол — такая штука, где очень сложно предугадать, пойдет ли команда вперед с новым тренером или же, наоборот, начнет буксовать. Только результаты покажут. Мы же видели — когда Кирилл Новиков начинал работать, все не могли нарадоваться. Но одно-два поражения — и всё, до свидания. Тут всё очень непредсказуемо. Как новый тренер справится в новой для себя стране с другим менталитетом, в новой обстановке… Очень много вопросов.

— Что-то знаете о тренере динамовцев Сандро Шварце?

— Пока ничего не могу сказать, честно. Ну да, он работал в бундеслиге. Но я не уверен, что он сделает что-то выдающееся. Мое мнение — у нас есть и свои тренеры, которые могут себя показать. Не надо думать: вот пришел немец и сейчас он совершит чудо. Тут всё зависит от многих факторов: выбора футболистов, правильно подобранной схемы, атмосферы в клубе. Вряд ли чудо произойдет, если мы берем какие-то глобальные задачи вроде чемпионства, попадания в Лигу чемпионов. Но чуть-чуть результаты могут улучшиться.

Что касается этого матча — конечно, для динамовцев это стимул. Новый тренер, новые эмоции, все хотят показать себя. Все друг с другом знакомятся, и для игроков это дополнительная мотивация себя проявить. Противостояние «Динамо»–ЦСКА — это дерби, очень тяжелые, бескомпромиссные игры. По себе помню. Независимо от мест в турнирной таблице. Грубо говоря, даже если «Динамо» будет идти на 14-м месте, а ЦСКА на первом, игра между ними, я уверен, будет очень сложной и непредсказуемой.

— В этом туре «Зенит» играет с «Сочи», а «Спартак» с «Химками». Лидеры синхронно шагнут вверх или ждете от этих игр сюрпризов?

— Я жду сюрпризов. От того же «Сочи» жду, что футболисты, которые перешли в аренду и которых многие называют «игроками фарм-клуба», докажут себе и руководству клуба, что они не хуже тех, кого «Зенит» оставил у себя.

— Вверху таблицы РПЛ сейчас очень большая плотность: после 10 туров отрыв девятого места от первого — всего шесть очков. Это говорит о том, у нас очень ровный чемпионат?

— Скажем так: не ровный, а очень тяжелый. Любая команда может преподнести сюрприз. Аутсайдер может обыграть команду из верхней части таблицы, «попить у нее крови», а потом три игры ничего не показывать.

— В матче «Краснодар»–«Рубин» краснодарцы будут беречь силы перед Лигой чемпионов?

— Я бы не сказал, что они играют слишком энергозатратно. Не та у них тактика, схема игры, подбор футболистов. Но какая-то ротация составов, думаю, у них, конечно, будет.

— Схожий вопрос по «Локомотиву». «Уфа» после смены тренера по идее должна прибавить. Есть ли у «Локо» резерв, чтобы бороться на два фронта?

— Нельзя сказать, что у «железнодорожников» два равноценных состава. Но раз они вышли в Лигу чемпионов — значит, они готовились, ставили перед собой эти задачи. Посмотрим, как они будут играть на два фронта.

— У «Ростова» большие кадровые потери, еще и Норманн дисквалифицирован. «Ахмат» по зубам нынешней команде Карпина?

— «Ростову» Карпина любая команда чемпионата по зубам, если в ней все здоровы и в хорошем состоянии. Другой вопрос — травмы, потери, карточки. Всё это, конечно, может накладывать свой отпечаток.

— Матч «Ротор»–«Тамбов» интересен тем, что судить его будет Василий Казарцев, получивший дисквалификацию после скандальной игры «Спартак»–«Сочи». На ваш взгляд, по сравнению с первыми турами судейство изменилось в лучшую сторону?

— Улучшилось, конечно. По ним прошлись, проехались катком, и есть ощущение, что стали судить лучше, хотя проблемы еще остаются. Опять же я их тоже понимаю. Судьи — живые люди. Все мы ошибаемся — есть человеческий фактор, и на судейство нужно смотреть с разных сторон, не надо их гнобить. Главное, чтобы не было предвзятости. Конечно, когда «вся страна видит, а он не видит», это наводит на определенные мысли. Но бывают моменты, когда судья не там расположился. Даже VAR не всегда может четко определить эпизод. Зрители сидят на стадионе, у телевизора, а судья один в поле и ему нужно оперативно принять решение.