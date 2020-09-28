Не мажет Смолов: звездный форвард принес «Локо» победу над ЦСКА

Футболист московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов в конце сентября провел один из лучших отрезков в своей карьере за последние годы. В московском дерби с ЦСКА в рамках девятого тура чемпионата России его гол принес «железнодорожникам» неожиданную победу со счетом 1:0. Неделей ранее с аналогичным преимуществом красно-зеленые взяли верх над «Тамбовом».

За счет двух успешных игр они чуть улучшили свое положение в турнирной таблице и подобрались ближе к лидирующей группе. А ЦСКА, создавший в прошедшей встрече гораздо больше моментов, отпустил вперед лидирующие «Зенит» и «Спартак».

— В общем, результат закономерен — «Локомотив» использовал свои шансы, а армейцам это сделать не удалось, — поделился с «Известиями» бывший полузащитник ЦСКА Дмитрий Хомуха. — Надо отметить хорошую игру Смолова. У него всегда был потенциал, но он нуждался в тренерском доверии. Видимо, ранее у Фёдора были с этим проблемы. А сейчас тренер доверяет и видит в нём помощника. Смолов пытается это доверие реализовать и отплатить за него Николичу.

Шальной гол

Как обычно, на топовый по меркам РПЛ матч пришло максимально возможное количество зрителей. Правда, в этот раз для них был несколько затруднен подход к домашнему стадиону ЦСКА — «ВЭБ Арене». Обеспечивавшие безопасность сотрудники правоохранительных органов перекрыли въезд на 3-ю Песчаную улицу, где располагаются основные входы и въезды для зрителей. Такое практиковалось и ранее, но с июня, когда чемпионат России возобновился после снятия коронавирусных ограничений, из-за ограничений по пропускам болельщиков во время матчей там стали разрешать проезжать автобусам и такси.

В воскресенье въезд был вновь закрыт, поэтому зрителям без пропусков на парковки «ВЭБ Арены» пришлось идти пешком или с Песчаной площади, или от станции метро «ЦСКА». В этом туре впервые в посткоронавирусную эпоху на трибунах были организованы выездные секторы, поэтому на одном из верхних ярусов собралась внушительная группа людей с красно-зеленой атрибутикой.

Но крики поддержки в отношении «Локомотива» были слышны редко. Они заглушались армейскими фанатами, а иногда поклонники «железнодорожников» устраивали «минуты молчания» в знак протеста в отношении действий руководства команды. Это противостояние продолжается с мая, когда было принято решение не продлевать контракт с легендарным главным тренером «Локо» Юрием Семиным.

Наиболее популярным из услышанных кличей с гостевого сектора был «Только Семин Юрий Палыч!». К слову, игра команды под руководством его сменщика Марко Николича в последние полтора месяца только усиливала претензии фанатов. Команда откатилась на восьмое место, да и качество игры оставляло желать лучшего. Лишь в матче прошлого тура с «Тамбовом» (1:0) пятиматчевая безвыигрышная серия была прервана.

ЦСКА, напротив, за последний месяц набрал ход, одержал три победы подряд, в том числе в дерби со «Спартаком» (3:1). Перед нынешним туром армейцы лишь на одно очко отставали от лидирующих красно-белых и «Зенита». А поскольку оба конкурента свои матчи в выходные выиграли, красно-синие тоже отставать не хотели.

Первый тайм прошел при подавляющем преимуществе красно-синих. ЦСКА до 35-й минуты не выпускал соперника со своей половины поля. И пусть атаки армейцев далеко не всегда доходили до ударов, казалось, что вот-вот они откроют счет. Но, оказываясь на ударных позициях, армейцы или не попадали в ворота, или под них успевали прыгать защитники «Локо». Парадоксально, но едва ли не первая осмысленная атака красно-зеленых привела к голу. На последних минутах первого тайма после скидки Эдера мощно пробил Владислав Игнатьев — Игорь Акинфеев отразил удар, но подбор оказался за Антоном Миранчуком, который отпасовал Федору Смолову, поразившему пустые ворота.

Это позволило «Локомотиву» весь второй тайм играть в комфортный для себя футбол от обороны с контратаками. Благо, вынужденный идти вперед ЦСКА часто оставлял сопернику свободные зоны на своей половине поля. В результате территориальным преимуществом владели армейцы, но моменты создавали «железнодорожники».

Сотрясая перекладины

Уже в начале второго тайма дело могло дойти до разгрома. Сначала Акинфеев не без труда парировал мощный удар Ведрана Чорлуки, а после добивания Эдера Иван Обляков выбил мяч из пустых ворот. Затем в штангу попал всё тот же Смолов. Впрочем, приходилось выручать «Локомотив» и его вратарю Маринато Гильерме. Удар Георгия Щенникова он взял лишь со второй попытки — сначала мяч прошел между его ног и едва не укатился в ворота. А затем мощно пробил Никола Влашич.

Облегчило жизнь «Локо» удаление Кристиана Бистровича на 59-й минуте.

— Бистрович подвёл команду, — добавил Дмитрий Хомуха. — Зная, что у него уже есть жёлтая карточка, зачем-то пошёл в такой жёсткий отбор мяча у Игнатьева. Поэтому абсолютно оправданное предупреждение и, как следствие, удаление.

На 68-й минуте снова не повезло Смолову —– он опять попал в перекладину после затяжной атаки. А армейцы едва не сравняли счет в последние 10 минут основного времени, когда из убойной позиции в створ ворот не попал Федор Чалов. В ходе одной из атак обрез игрока ЦСКА привел к тому, что Смолов и Франсуа Камано едва не убежали вдвоем против одного Акинфеева, но Федор замедлил атаку, поэтому защитники армейцев успели его догнать и перекрыть пространство.

— Впервые в этом сезоне я просто восхищён игрой «Локомотива», — заявил «Известиям» экс-президент «железнодорожников» Николай Наумов. — Полное удовлетворение. Мне очень понравилась и игра вообще, и то, как действовал «Локо». Впервые при Николиче я увидел тренерскую руку. Команда здорово подготовилась, основательно изучила ЦСКА и действовала как единый механизм. Особенно хотел бы отметить отличную игру Владислава Игнатьева, которого в своё время мы принимали на работу в «Локомотив» в конце 2009 года, когда он перешёл из «Крыльев Советов». Он тогда был молодым и удивил тем, как пашет на тренировках. Уже тогда было понятно, что это самоотверженный футболист, который станет большим игроком. Потом Влад покиндал «Локомотив», но вернулся туда уже из «Кубани» и стал значимой фигурой в чемпионский сезон, будучи очень монолитным фланговым игроком и скромным человеком. И поразило, как здорово он сегодня отыграл против ЦСКА, вернувшись в основу после нескольких матчей в запасе. Ну, и хорош был Смолов, который вроде бы перезапускает карьеру. Если будет работать, как в двух последних матчах, то укрепит свои позиции.

Неожиданная победа в дерби помогла «Локо» подняться на шестое место, но уже в понедельник его может подвинуть московское «Динамо» — в случае если обыграет на выезде «Химки». А ЦСКА опустился на четвертую строчку, уступив четыре очка лидерам и одно — идущему третьим «Ростову».