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Жапаров пообещал привлекать к ответственности всех замешанных в коррупции

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И.о. президента Киргизии Садыр Жапаров пообещал привлекать к ответственности всех, кто замешан в коррупции, кем бы каждый из них ни являлся.

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«Безусловно, если кто-то замешан в коррупции, каким бы политическим лицом он ни был, он будет привлечен к уголовной ответственности», — приводит ТАСС текст обращения Жапарова к народу.

Также он пообещал представить всем участникам предстоящих парламентских выборов равные условия.

Ранее в этот же день политик подписал указ об экс-президенте Сооронбае Жээнбекове, который добровольно сложил полномочия. Документ сохраняет для Жээнбекова все нормы, предусмотренные законодательством.

Также в пятницу сообщалось, что досрочные президентские выборы в Киргизии пройдут до 10 января.

После парламентских выборов, прошедших в республике 4 октября, в стране начались протесты. Сторонники партий, которые не попали в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из тюрьмы некоторых политиков.

Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги состоявшегося голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку. Исполняющим обязанности премьер-министра страны был назначен освобожденный из тюрьмы Садыр Жапаров.

10 октября Жапаров заявил, что киргизский лидер может подать в отставку в течение двух-трех дней. В тот же день стало известно, что Жээнбеков выразил готовность уйти в отставку в случае утверждения нового правительства во главе с Жапаровым.

На заседании парламента Киргизии в тот же день депутаты утвердили в должности главы кабмина страны Жапарова.

Жээнбеков объявил об отставке 15 октября. Депутаты киргизского парламента проводили его аплодисментами. По конституции полномочия главы государства переходят к спикеру парламента, однако днем позднее спикер Канат Исаев отказался исполнять обязанности президента, и все полномочия перешли к Жапарову.

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