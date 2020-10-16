ЕС поддержал Литву и Польшу на фоне принятых против них Белоруссией мер

Евросоюз выразил солидарность с Литвой и Польшей, против которых Белоруссия ранее предприняла дипломатические меры. Об этом в пятницу, 16 октября, говорится в заявлении лидеров ЕС по итогам саммита в Брюсселе.

«Евросовет одобряет выводы Совета (глав МИД стран ЕС. — Ред.) от 12 октября 2020 года и выражает солидарность с Литвой и Польшей в свете ответных мер со стороны Белоруссии. Он также осуждает продолжающееся насилие против мирных демонстрантов (в Белоруссии. — Ред.)», — отметили европейские лидеры.

9 октября заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что Польша отозвала на консультации часть дипломатического персонала из Белоруссии.

8 октября стало известно, что Чехия также отозвала своего посла в Белоруссии Томаша Перницкого для консультаций. В этот же день МИД Словакии также объявил об отзыве посла республики в Белоруссии для консультаций.

6 октября своего посла отозвала Латвия. До этого, 5 октября, стало известно, что Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь.

2 октября МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике до 18 и 14 дипломатов соответственно. В Вильнюсе следовать этому указанию отказались. В ответ в белорусском ведомстве назвали свое требование обязательным.

Кроме того, Минск заявил об отзыве с 5 октября своих послов в Польше и Литве для консультаций.

В Белоруссии 9 августа прошли выборы президента. Согласно данным Центризбиркома, победил Александр Лукашенко. Несогласные с таким итогом начали выходить на улицы. Начались столкновения с правоохранителями, протесты не утихают до сих пор.

Оппозиционный кандидат в президенты страны Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.