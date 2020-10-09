Польша отозвала часть дипперсонала из Белоруссии

Польша отозвала на консультации часть дипломатического персонала из Белоруссии, заявил в пятницу, 9 октября, заместитель министра иностранных дел Польши Шимон Шинковский вель Сенк.

«Мы солидарно с партнерами по ЕС решили отозвать на консультации часть дипломатического персонала», — приводит его слова «РИА Новости».

Шинковский вель Сенк также отметил, что консульская служба Польши продолжит работать.

Днем ранее стало известно, что Чехия также отозвала своего посла в Белоруссии Томаша Перницкого для консультаций. В этот же день МИД Словакии также объявил об отзыве посла республики в Белоруссии для консультаций.

Накануне своего посла отозвала Латвия. До этого, 5 октября, стало известно, что Евросоюз отзывает для консультаций часть послов, аккредитованных в Республике Беларусь.

2 октября МИД Белоруссии предложил Польше и Литве сократить дипломатическое присутствие в республике до 18 и 14 дипломатов соответственно. В Вильнюсе следовать этому указанию отказались. В ответ в белорусском ведомстве назвали свое требование обязательным.

Кроме того, Минск заявил об отзыве с 5 октября своих послов в Польше и Литве для консультаций.

Выборы президента Белоруссии прошли 9 августа. После этого в стране начались акции протеста оппозиции, несогласной с итогами голосования, в соответствии с которыми с 80,1% голосов победил Александр Лукашенко.

Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская отказалась признавать итоги выборов и призвала мировое сообщество поддержать демонстрантов. Нелегитимным президентом Лукашенко сочли ЕС и США.