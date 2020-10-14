Мантуров рассказал о двукратном снижении цен на лекарства от коронавируса

Глава Минпромторга России Денис Мантуров в среду, 14 октября, заявил, что розничная цена препаратов от коронавируса на основе фавипиравира снизилась уже более чем в два раза.

Министр подчеркнул, что процесс снижения цен происходит поступательно. С ростом объемов производства стоимость лекарств от коронавируса продолжит снижаться, подчеркнул он.

«Когда это малый объем — одна цена, как только объем увеличивается [...], автоматически включается регулирование цены со стороны государства», — приводит его объяснение ценообразования ТАСС.

7 октября аналитики фармацевтического рынка рассказали «Известиям», что с начала аптечных продаж препаратов для лечения коронавируса на основе фавипиравира — «Арепливира» и «Коронавира» — россияне купили более 500 упаковок. При этом их минимальная отпускная стоимость составляет 11 550 рублей.

Вместе с этим в аналитической компании «Альфарм» рассказали, что продажи этих препаратов начались еще летом. Согласно базе данных мониторинга аптечных продаж компании, средняя отпускная цена упаковки такого лекарства в июле составила 17 тыс. рублей.

В октябре в продажу начал поступать третий зарегистрированный в России препарат о коронавируса «Авифавир». По мнению экспертов, с его приходом на рынок цены на средства против коронавируса начнут снижаться.

Цена «Авифавира» в аптеках составит около 8 тыс. рублей, отмечает агентство. При этом в конце сентября производители препарата — Российский фондом прямых инвестиций (РФПИ) и компания «Химрар» объявили о намерении снизить себестоимость лекарства. В этот же день Федеральная антимомнопольная служба (ФАС) направила фармпроизводителям запросы об обоснованности оптовой цены на лекарственный препарат от коронавируса «Арепливир».

17 сентября Минздрав России разрешил амбулаторное применение двух отечественных препаратов от коронавируса с международным непатентованным наименованием фавипиравир.

3 сентября ведомство опубликовало временные методические рекомендации по профилактике и диагностике COVID-19, в которых говорилось, что для лечения коронавируса ведомство разрешает использовать шесть препаратов — фавипиравир, гидроксихлорохин, азитромицин (в сочетании с гидроксихлорохином), препараты интерферона-альфа, а также ремдесивир, умифеновир.