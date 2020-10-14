Парламент Киргизии утвердил Жапарова премьер-министром

Парламент Киргизии утвердил Садыра Жапарова в должности премьер-министра страны. Об этом сообщает корреспондент «Известий» 14 октября.

Депутаты единогласно поддержали кандидатуру Жапарова, которого ранее выдвинуло парламентское коалиционное большинство. Парламент также поддержал состав, программу и структуру правительства во главе с Садыром Жапаровым.

Ранее в этот день президент страны Сооронбай Жээнбеков записал видеообращение к нации, в котором призвал политические силы страны решать возникающие проблемы «только в рамках закона, а не путем давления» и сообщил о своем предложении парламенту утвердить Садыра Жапарова на должность премьер-министра.

Также ранее в этот день коалиция парламентского большинства одобрила кандидатуру Садыра Жапарова на пост премьер-министра Киргизии.

Парламент республики утвердил кандидатуру Жапарова 10 октября. Однако 13 октября президент Сооронбай Жээнбеков назвал данное решение незаконным, отметив, что кворум не был обеспечен, а значит, назначение не имеет юридической силы.

Позднее в тот же день был избран спикер парламента — им стал Канат Исаев, единственный кандидат, который был выдвинут на этот пост.

После своего назначения Исаев заявил о необходимости уговорить Жээнбекова не снимать с себя полномочия главы государства.

После парламентских выборов 4 октября в Киргизии начались протесты. Сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека, захватив здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободив из тюрьмы ряд политиков.

Тогда президент страны Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее попыткой захвата власти, но согласился с необходимостью провести новые выборы. ЦИК республики отменила итоги голосования, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы.

Премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков подали в отставку.

Жээнбеков также выражал готовность покинуть свой пост в случае утверждения нового правительства во главе с Садыром Жапаровым, освобожденным из заключения в ходе митингов.