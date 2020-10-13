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Зафиксирована первая смерть в мире повторно заболевшего коронавирусом

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Врачи из Голландии зафиксировали первую смерть от повторного заражения коронавирусом, сообщает издание BNO со ссылкой на Оксфордский университет.

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По его данным, скончалась 89-летняя жительница Нидерландов, которая повторно заболела коронавирусной инфекцией спустя два месяца после первого заражения.

Женщина страдала болезнью Вальденстрема.

12 октября в Роспотребнадзоре сообщили, что в России не зафиксировано ни одного случая повторного заражения коронавирусом. Всего же в мире описано только шесть случаев, и все за рубежом.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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