Эксперт заявил об отсутствии случаев повторного заболевания COVID-19 в России

В России не зафиксировано ни одного случая повторного заболевания коронавирусом. Об этом в понедельник, 12 октября, заявил заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

«К сегодняшнему дню описано в мире всего шесть случаев повторного заражения коронавирусной инфекцией, причем ни одного из них в Российской Федерации. Поэтому, учитывая масштаб распространения коронавирусной инфекции в мире, шесть случаев — это практически тысячная доля», ― отметил он в эфире телеканала «Россия 24».

Также Горелов подчеркнул, что теории о том, что у переболевших COVID-19 зимой уже нет иммунитета, научно не доказаны.

Ранее в этот день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в стране выстроена целая система для борьбы с COVID-19, что позволяет избежать полного локдауна.

Представитель Кремля также сообщил, что, несмотря на прирост числа заболевших, жестких мер пока не вводится, однако, как и прежде, жизнь и здоровье людей являются абсолютным приоритетом для властей.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По последним данным, в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровел 1 024 235 человек.

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