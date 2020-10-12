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В России выявили 13 592 случая COVID-19 за сутки

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За минувшие сутки в России было выявлено 13 592 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в понедельник, 12 октября, в оперативном штабе по контролю и мониторингу распространения коронавирусной инфекции.

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Больше всего заболевших за прошедшие сутки — в Москве (4395), Санкт-Петербурге (538), Подмосковье (440).

За последние 24 часа зарегистрировано 125 летальных исходов, полностью выздоровели 3793 человека.

С начала эпидемии в России выявлен 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровел 1 024 235 человек.

Ранее, 12 октября, замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная сообщила, что выйти на плато по заболеваемости COVID-19 Россия сможет в течение ближайших 10–20 дней.

Она отметила, что дисциплинированность россиян в соблюдении мер профилактики выросла. Кроме того, часть работающего населения была переведена на дистанционный режим.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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