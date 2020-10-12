В Роспотребнадзоре обозначили сроки выхода России на плато по COVID-19

Выйти на плато по заболеваемости COVID-19 Россия сможет в течение ближайших 10–20 дней. Такое заявление сделала в понедельник, 12 октября, в разговоре с «РИА Новости» замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

«Возможно, это произойдет в течение следующих 10–20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены в конце сентября — начале октября», — сказала специалист.

Она отметила, что дисциплинированность россиян в соблюдении мер профилактики выросла. Кроме того, часть работающего населения была переведена на дистанционный режим, а школьников отправили на дополнительные каникулы.

Как подчеркнула Пшеничная, эти меры должны замедлить темпы прироста новых случаев заболевания COVID-19, но результат будет заметен не сразу, поскольку у коронавируса довольно длительный инкубационный период. Должно пройти минимум 1,5 инкубационных периода, чтобы ожидать выхода на плато, уточнила эксперт.

Накануне вирусолог Анатолий Альтштейн предположил, что рост заболеваемости COVID-19 в России может достичь пика через неделю и выйти на плато, а затем начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться.

По данным оперштаба по борьбе с коронавирусом, к 11 октября в России было выявлено более 13,6 тыс. новых случаев заболевания COVID-19, что превышает майские показатели. В Москве ежедневный прирост числа заболевших вышел на уровень апреля, увеличилось число госпитализаций и тяжелых форм заболевания.

По состоянию на 11 октября в России количество выявленных случаев заболевания COVID-19 достигло 1 298 718. Полностью вылечились 1 020 442 человек. Зафиксировано 22 597 случаев летального исхода. Данные на 12 октября ожидаются позднее.

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