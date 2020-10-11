Вирусолог назвал возможные сроки выхода России на плато по COVID-19

Рост заболеваемости COVID-19 в России может достичь пика через неделю и выйти на плато, а затем начать снижаться, если противоэпидемические меры будут соблюдаться. Об этом рассказал «РИА Новости» доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в воскресенье, 11 октября.

«Я думаю, что еще неделю будет подниматься, потом ляжет на плато какое-то время и начнет снижаться. Это только в том случае, если нынешние противоэпидемические меры будут соблюдаться. Если они не будут помогать, они будут ужесточаться», — сказал Альтштейн.

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом на 11 октября, число новых случаев этой инфекции в России составляет более 13,6 тыс. Всего на сегодняшний день в стране выявили 1 298 718 случаев этого вируса в 85 регионах. За весь период зафиксировали 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 442 человека.

В пятницу, 9 октября, число новых заболевших в России впервые превысило весенний рекорд — сообщалось о 12 126 новых случаев COVID-19 во всех регионах. В Москве количество новых случаев этой инфекции также вышло на уровень апреля, увеличилось число госпитализаций и тяжелых форм заболевания.

В тот же день в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого россиянина. Власти призвали граждан соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

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