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В России выявили 13 634 случая COVID-19 за сутки

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За прошедшие сутки в России выявлено 13 634 новых случая COVID-19. Об этом сообщили в воскресенье, 11 октября, в оперативном штабе по контролю и мониторингу распространения коронавирусной инфекции.

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Больше всего заразившихся в Москве (4501) и Санкт-Петербурге (528).

За последние 24 часа зафиксировано 149 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 4240 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 1 298 718 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 597 летальных исходов, выздоровели 1 020 442 человека.

9 октября количество новых заболевших в России впервые превысило весенний рекорд — сообщалось о 12 126 новых случаев коронавируса во всех регионах. В Москве количество новых случаев COVID-19 также вышло на уровень апреля, кроме этого, увеличилось число госпитализаций и тяжелых форм заболевания.

В тот же день в Кремле заявили, что статистика суточного прироста новых подтвержденных случаев заболевания COVID-19 в стране является поводом для внутренней мобилизации каждого жителя страны. Власти призывают россиян соблюдать эпидемиологические меры безопасности, в том числе носить маски.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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