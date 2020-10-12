Песков опроверг возможность полного локдауна из-за COVID-19

В России выстроена целая система для борьбы с коронавирусом, что позволяет избежать полного локдауна в стране. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 12 октября.

«Система выстроена, она показывает свою эффективность. Да, количество инфицированных растет, но система работает, нужно повысить самосознательность людей», — отметил он.

Песков подчеркнул, что в сравнении с тем, как всему миру пришлось встречать коронавирус весной, сейчас разработан «гораздо более продвинутый протокол лечения, который позволяет обеспечить меньшую смертность, что была в начале пандемии. «Мы это четко наблюдаем. Кроме того, подготовлен коечный фонд, который позволяет принимать большее количество инфицированных и обеспечивает возможности для более эффективного лечения, это позволяет быть более гибкими», — добавил он.

Представитель Кремля также сообщил, что, несмотря на прирост числа заболевших, жестких мер пока не вводится, однако, как и прежде, жизнь и здоровье людей являются абсолютным приоритетом для властей.

По словам пресс-секретаря российского президента, официальные цифры оперштаба показывают меньшую смертность по сравнению с весной. «В целом смертность была меньше, чем в других странах <...> Всё это позволяет быть более гибкими и позволяет в большей степени учитывать интересы экономики страны и не переходить к таким жестким мерам, как полный локдаун», — подытожил Песков.

Ранее, 12 октября, Роспотребнадзор назвал сроки выхода России на плато по заболеваемости коронавирусной инфекцией. По словам замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Натальи Пшеничной, это произойдет в ближайшие 10–20 дней, так как многие ограничительные меры были уже введены ранее, в конце сентября – начале октября.

По состоянию на 12 октября в России выявлено 1 312 310 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 22 722 летальных исхода, выздоровели 1 024 235 человек. За последние сутки зарегистрировано 13 592 новых случая COVID-19, скончались 125 человек, полностью выздоровели 3793 человека.

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