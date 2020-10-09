Президент Киргизии обратился к гражданам

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков в пятницу, 9 октября, выступил с обращением по ситуации в стране. Об этом сообщает его пресс-служба.

«В рамках моих конституционных полномочий я сделаю всё, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны», — говорится в заявлении Жээнбекова.

Он добавил, что над государственностью Киргизии нависла реальная угроза. В связи с этим президент страны призвал народ не быть сторонними наблюдателями и «вместе выйти из этих трудных дней».

«Мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политических страстей», — подчеркнул Жээнбеков.

Ранее в пятницу глава Киргизии ввел в столице страны Бишкеке чрезвычайное положение. В соответствующем указе подчеркивается, что в условиях ЧП может устанавливаться особый режим работы предприятий, а также могут вводиться особые правила пользования связью и контроль за СМИ. На этот период комендантом Бишкека назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

Помимо этого, 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и правительство, а также уволил главу Госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева.

Массовые протесты начались в республике после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.