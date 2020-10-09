Президент Киргизии уволил главу Госкомитета нацбезопасности

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об освобождении от занимаемой должности председателя Государственного комитета национальной безопасности Орозбека Опумбаева. Об этом в пятницу, 9 октября, сообщает пресс-служба главы государства.

Ранее в этот же день Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства страны. Уточнялось, что члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

8 октября президент Киргизии заявлял, что готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Однако пресс-секретарь президента Киргизии заявила, что речи о его добровольной отставке не идет.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.