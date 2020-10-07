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Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента

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Парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента Сооронбая Жээнбекова. Об этом заявил журналистам депутат от оппозиционной партии «Ата-Мекен» Каныбек Иманалиев в среду, 7 октября.

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«Часть депутатов подписала импичмент. Там очень сложная процедура, но можно сказать, что она запущена», — заявил он журналистам «РИА Новости».

Согласно законодательству страны, решение о начале данной процедуры должно быть принято большинством депутатов и по инициативе не менее одной трети от их числа. За импичмент должны проголосовать не менее двух третей от общего числа парламентариев в течение трех месяцев с начала запуска процедуры.

Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» 7 октября заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной. По его словам, самопровозглашенные активисты продолжают захватывать районные и областные административные учреждения, было захвачено угольное месторождение, разгромлены золоторудные месторождения.

В то же время в столице ситуация нормализуется. Силовые структуры взяли контроль над городом 7 октября после того, как был избран и.о. премьер-министра Садыр Жапаров и спикер парламента — Мыктыбек Абдылдаев.

Выборы в парламент состоялись 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако в итоге набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них. 5 октября сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.

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