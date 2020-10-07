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Политолог оценил обстановку в Киргизии на фоне протестов

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Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» 7 октября оценил накалившуюся обстановку на фоне беспорядков в стране, начавшихся после прошедших выборов в парламент.

По его словам, в регионах пока нет структурированной власти и обстановка до сих пор неспокойная.

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«Продолжается захват районных и областных административный учреждений самопровозглашенными активистами. Захват угольного месторождения, разгром золоторудных месторождений, которые разрабатывают зарубежные компании, в том числе российские и китайские», — сказал политолог.

Он добавил, что в Бишкеке минувшая ночь тоже была опасной, потому что руководства не было и силовые структуры были парализованы.

«Гражданские активисты и народные дружины спасли город от погромов. Погромов практически не было, кроме отдельных случаев мародерства», — сказал эксперт.

Теперь же в столице жизнь постепенно нормализуется, отметил Сариев. Силовые структуры взяли контроль над городом 7 октября. Это связано с тем, что действующий легитимный парламент собрался и в количестве 62 голосов из 120 избрал и.о. премьер-министра — Садыра Жапарова.

Также был избран спикер парламента — Мыктыбек Абдылдаев, в городе появился коммендант — генерал Курсан Асанов, восстанавливаются другие структуры власти. Таким образом, произошла легитимизация новой власти, заключил политолог.

Выборы в парламент состоялись 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако в итоге набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них. 5 октября сторонники партий, не попавших в парламент, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны. Митингующие также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева и экс-премьера Сапара Исакова, а также ряд депутатов.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков назвал произошедшее в государстве попыткой захвата власти. На фоне беспорядков мэр Бишкека Азиз Суракматов решил уйти в отставку по собственному желанию.

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