Президент Киргизии назвал условие для ухода со своего поста

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Об этом говорится в заявлении главы государства.

«Нам нужно как можно быстрее вернуть сложившуюся ситуацию в правовое русло. После того, как будут утверждены легитимные руководители органов исполнительной власти и страна встанет на путь законности, готов уйти с поста президента Киргизской Республики», - заявил президент.

Жээнбеков также заявил, что готов подписать указ об отставки правительства республики после соответствующего решения парламента.