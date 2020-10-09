Жээнбеков отправил в отставку премьера и правительство Киргизии

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подписал указ об отставке премьер-министра Кубатбека Боронова и правительства страны. Об этом сообщила его пресс-служба в пятницу, 9 октября.

Указ вступает в силу с момента подписания, при этом члены правительства будут исполнять свои обязанности до формирования нового кабмина.

8 октября Жээнбеков заявил, что готов покинуть свой пост, как только страна встанет на путь законности. Он подчеркнул, что отставка премьера и правительства необходима для легитимизации новых назначений и он готов подписать соответствующий указ, как только решение примет парламент страны.

Кроме того, для урегулирования политического кризиса нужно аннулировать результаты парламентских выборов и принять решение о проведении новых, заявил президент.

Ранее в тот же день пресс-секретарь президента Киргизии Толгонай Стамалиева заявила, что о добровольной отставке главы государства речи не идет.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.