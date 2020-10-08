Пресс-секретарь опровергла планы добровольной отставки Жээнбекова

Речи о добровольной отставке президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова пока не идет. Об этом заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева в четверг, 8 октября.

Также она сообщила «Интерфаксу», что Жээнбеков не получал на подпись заявления об отставке премьер-министра страны Кубатбека Боронова. При этом СМИ сообщают, что Боронов писал такое заявление.

Ранее 8 октября Стамалиева сообщила, что Жээнбеков не покидал Бишкек и продолжает работать, в частности, ведет переговоры с различными политиками, чтобы вернуть ситуацию в республике в правовое русло. В этот же день в Совбезе Киргизии заявили, что не знают о местонахождении президента и премьер-министра страны.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.