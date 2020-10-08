Пресс-секретарь Жээнбекова сообщила о его местонахождении

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков находится в Бишкеке и продолжает работать. Об этом заявила его пресс-секретарь Толгонай Стамалиева каналу 24.kg в четверг, 8 октября.

По ее словам, глава государства находится в столице и лично ведет переговоры со всеми политическими силами для того, чтобы вернуть ситуацию в стране в правовое русло, передает «Газета.Ру».

В частности, в четверг Жээнбеков провел телефонные переговоры с вновь избранным спикером парламента Мыктынбеком Абдылдаевым, добавила Стамалиева.

Ранее замглавы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что совету неизвестно, где находится Жээнбеков. В целях безопасности было принято решение закрыть границы республики, сказал он «Интерфаксу».

Исполняющий обязанности главы МВД страны, комендант Бишкека Курсан Асанов на брифинге сообщил журналистам, что занят наведением порядка в столице и тоже не знает, где находится глава государства.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

Политолог, эксперт Института общественный политики Кыргызстана Марс Сариев в беседе с «Известиями» заявил, что в регионах страны до сих пор нет структурированной власти, а обстановка остается неспокойной.