В Бишкеке на фоне введения режима ЧП ограничат движение транспорта

На основании указа президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова от 9 октября о введении на территории Бишкека режима чрезвычайного положения в городе будет ограничено движение транспорта. Документ опубликован на сайте главы республики.

«Определить следующие чрезвычайные меры, временные ограничения прав и свобод граждан и их дополнительные обязанности на территории города Бишкек: <…> ограничивать движение транспортных средств, в том числе иностранных, и проводить их досмотр, за исключением транспорта дипломатических служб», ― говорится в указе.

В документе подчеркивается, что в условиях ЧП может устанавливаться особый режим работы предприятий, а также могут вводиться особые правила пользования связью и контроль за СМИ.

Режим ЧП на территории города начнет действовать 9 октября в 20:00 по местному времени (17:00 мск) и продлится до 8:00 21 октября (05:00 мск).

На этот период комендантом Бишкека назначен замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

В столице республики также вводится особый режим въезда и выезда, отдельным гражданам запрещается покидать места проживания. Запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов. Нарушителей порядка, не являющихся жителями города, в том числе иностранцев, будут выдворять.

Помимо этого, 9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и правительство, а также уволил главу Госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева.

Массовые протесты начались в республике после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.