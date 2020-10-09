Жээнбеков приказал ввести режим ЧП в Бишкеке

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил о введении режима чрезвычайного положения на территории Бишкека в связи с массовыми беспорядками. Соответствующий приказ опубликован на официальном сайте главы республики в пятницу, 9 октября.

Режим начнет действовать 9 октября в 20:00 по местному времени (17:00 мск) и продлится до 8:00 21 октября (05:00 мск). На период чрезвычайного положения комендантом города назначается замминистра внутренних дел Алмазбек Орозалиев.

В столице также вводится особый режим въезда и выезда, отдельным гражданам запрещается покидать места проживания. Запрещается проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также забастовок, собраний, митингов, уличных шествий, демонстраций и пикетов. Нарушителей порядка, не являющихся жителями города, в том числе иностранцев, будут выдворять.

Ранее 9 октября сообщалось, что число пострадавших в ходе беспорядков в Киргизии достигло 1,2 тыс. человек.

Массовые протесты начались в Киргизии после выборов в парламент, которые прошли 4 октября. За 120 мест боролись 16 партий, однако набрать необходимое количество голосов удалось только четырем из них.

Сторонники партий, которые не набрали минимально необходимого количества голосов, вышли на улицы Бишкека. Они захватили здания мэрии города, общественной телерадиокомпании, парламента, правительства и МВД страны, а также освободили из заключения бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева, экс-премьера Сапара Исакова и ряд депутатов.

Жээнбеков назвал происходящее в стране попыткой захвата власти. ЦИК отменила итоги состоявшихся выборов, а лидеры оппозиционных партий создали первый и второй координационные советы. 7 октября парламент Киргизии запустил процедуру импичмента главы государства.

9 октября Жээнбеков отправил в отставку премьер-министра Кубатбека Боронова и правительство, а также уволил главу Госкомитета нацбезопасности Орозбека Опумбаева.