МИД ФРГ разграничил темы «Северного потока» и санкций по Навальному

Предлагаемые ФРГ санкции в отношении России не затрагивают «Северный поток – 2», так как строительство газопровода является многосторонним проектом и требует международного консенсуса. Об этом 8 октября сказал глава МИД ФРГ Хайко Маас на форуме GLOBSEC2020 в Братиславе.

Министр пояснил, что идея распространить санкции на «Северный поток – 2» после ситуации с блогером Алексеем Навальным не получила развития, потому что Берлин был бы против того, чтобы инцидент с российским блогером рассматривался как двусторонний немецко-российский вопрос.

«Это не проект лишь Германии и России, это необходимо рассматривать в международном измерении. Нам нужен консенсус международных партнеров и над этим мы работаем сейчас», — цитирует Мааса «РИА Новости».

По словам Мааса, противники «Северного потока – 2» пытаются использовать инцидент с Навальным, чтобы поставить проект трубопровода в центр внимания.

7 октября сообщалось, что власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против блогера Алексея Навального.

В этот же день, польский регулятор UOKiK оштрафовал пятерых партнеров «Газпрома» за строительство «Северного потока – 2» на сумму около $60 млн. Речь идет о компаниях Engie Energy, Uniper, OMV, Shell и Wintershall. Сам «Газпром» оштрафовали на $7,6 млр.

Комментируя это решение польской стороны, в Кремле заявили, что отношения между Россией и Польшей нельзя назвать процветающими.

Газопровод строится от России до Германии по дну Балтийского моря. Из-за введенных в декабре американских санкций, строительство «СП-2» было временно приостановлено, так как швейцарская компания All Seas была вынуждена вывести из Балтики свои суда-трубоукладчики.