ФРГ и Франция предложат ЕС пакет санкций из-за инцидента с Навальным

Власти Франции и Германии предложат пакет санкций против России из-за ситуации с предполагаемым «применением химического оружия» против блогера Алексея Навального. Об этом говорится в совместном заявлении глав МИД двух стран Жана Ив Ле-Дриана и Хайко Мааса, опубликованном в среду, 7 октября.

По утверждению глав ведомств, на Навального было совершено покушение на убийство с использованием военного нервно-паралитического вещества. Министры подчеркнули, что это «покушение» серьезно подрывает основные принципы демократии и политического плюрализма в России.

«Франция и Германия поделятся с европейскими партнерами предложениями по дополнительным санкциям. Предложения будут нацелены на лиц, признанных ответственными за это преступление и нарушение международных норм, исходя из их официальных функций, а также на лиц, которые вовлечены в программу [разработки вещества из семейства] «Новичок», — говорится в заявлении.

Отмечается, что Париж и Берлин продолжают поддерживать контакты со своими партнерами, чтобы принять решение о дальнейших действиях в ответ на это якобы нарушение Конвенции по химическому оружию (КХО).

Накануне в ОЗХО сообщили, что ингибитор холинэстеразы, биомаркеры которого найдены в анализах Навального, не включен в список запрещенных препаратов. В сообщении также отмечалось, что найденное вещество имеет структурные характеристики, аналогичные характеристикам токсичных химикатов из списка запрещенных веществ.

Навальный почувствовал себя плохо, когда летел из Томска в Москву 20 августа. Самолет экстренно сел в Омске, больного доставили в больницу скорой медицинской помощи № 1, а позднее транспортировали в клинику «Шарите» в Берлине.

В Германии сообщили об обнаружении у россиянина признаков интоксикации веществом из группы ингибиторов холинэстеразы. Омские врачи в ходе его обследования интоксикации этим веществом не обнаружили. 23 сентября Навального выписали из стационара.

Правительство ФРГ, опираясь на данные специальной лаборатории бундесвера, заявило, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок». Доказательств и фактов к этому заявлению приложено не было. Официальные запросы российской стороны, в том числе Генпрокуратуры и медиков, остались без ответа.