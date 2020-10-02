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Журналисты «Известий» сняли последствия обстрела Степанакерта

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Кадры последствий обстрела Степанакерт, столицы непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР), оказались в распоряжении «Известий». Как сообщает в пятницу, 2 октября, корреспондент Денис Кулага с мест событий, в городе прогремели два мощных взрыва.

«Мне не страшно, мне просто обидно, что в XXI веке совершаются такие зверства, убивают таким путем мирное население. Если б мне было страшно, мы бы покинули. Это наша земля, мы будем стоять», — рассказала журналисту местная жительница.

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О том, что азербайджанские войска нанесли удары по Степанакерту ранее в этот же день сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян. По его словам, в Степанакерте разрушено «множество объектов гражданской инфраструктуры, есть раненые, пострадала служба чрезвычайной ситуации».

В свою очередь, корреспондент «Известий» сообщил с места событий, что в 13:30 по местному времени (12:30 мск) нанесен удар по зданию МЧС в Степанакерте. По его словам, есть раненые сотрудники ведомства. Среди мирного населения жертв нет. Удар произошел спустя час после того, как в городе объявили воздушную тревогу.

В этот же день Ованнисян заявлял, что Баку, использовав системы залпового огня «Смерч», обстрелял карабахский городу Гадрут.

При этом МИД Армении заявил о готовности Еревана начать переговоры по прекращению огня в Нагорном Карабахе при посредничестве стран Минской группы Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ).

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

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