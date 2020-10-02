Армения заявила о применении Азербайджаном системы «Смерч»

Вооруженные силы Азербайджана нанесли удар из системы залпового огня «Смерч» по городу Гадрут в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР). Об этом в пятницу, 2 октября, заявил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

«Только что был нанесен удар из системы «Смерч» по Гадруту. Есть раненые среди гражданского населения», — написал он в Facebook.

Ованнисян также сообщил, что противник использует кассетные бомбы, снимки которых он приложил к публикации.

Ранее в этот же день минобороны Азербайджана заявило о продолжении ожесточенных боев в непризнанном Нагорном Карабахе.

Накануне Ованнисян призвал население страны не паниковать из-за ракет противовоздушной обороны.

Президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон 1 октября выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.