В Ереване заявили об ударах армии Азербайджана по Степанакерту

Азербайджанские войска нанесли удары по столице непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) — Степанакерту. Об этом написал на своей странице в Facebook представитель минобороны Армении Арцрун Ованнеисян в пятницу, 2 октября.

«По Степанакерту нанесен удар», — отмечается в сообщении.

По его словам, в Степанакерте разрушено «множество объектов гражданской инфраструктуры, есть раненые, пострадала служба чрезвычайной ситуации».

Как сообщает корреспондент «Известий» с места событий, в 13:30 по местному времени (12:30 мск) нанесен удар по зданию МЧС в Степанакерте. По его словам, есть раненые сотрудники ведомства. Среди мирного населения жертв нет.

«Разрушения серьезные. Удар произошел спустя час, как по городу объявили воздушную тревогу», — отметил корреспондент.

Ранее, в пятницу, Ованнеисян написал в Facebook, что «противник наносит новые удары по городу Гадрут» в Карабахе. По его словам, ВС Азербайджана ударили по этому городу из системы залпового огня «Смерч». Он добавил, что противник использует кассетные бомбы, фотографии которых он приложил к публикации.

На брифинге 2 октября замминистра обороны НКР Артур Саркисян заявил, что число погибших в боях в зоне карабахского конфликта увеличилось с 27 сентября до 158 человек. Позже в минобороны непризнанной республики уточнили «Интерфаксу», что, по последним данным, число погибших с 27 сентября составило 151.

Ранее в этот же день минобороны Азербайджана заявило об ожесточенных боях в регионе.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанские силы поддерживает армия Турции. Анкара и Баку назвали эту информацию недостоверной.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе посещения раненых в результате боестолкновений в регионе заявил, что если вооруженные силы Армении выйдут из Нагорного Карабаха, то бои прекратятся.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.