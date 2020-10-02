Минобороны Карабаха сообщило о 158 погибших военных

Еще 54 военнослужащих погибли в боях с противником в зоне карабахского конфликта, общее число погибших военных с 27 сентября достигло 158 человек. Об этом сообщил замминистра обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) Артур Саркисян на брифинге в пятницу, 2 октября.

«В боях с ВС Азербайджана погибли еще 54 военнослужащих», — приводит его слова «Интерфакс».

Саркисян добавил, что есть много раненых, отметив, что их число уточняется.

Ранее, 30 сентября, министерство обороны НКР сообщало о 104 погибших военнослужащих армии Карабаха.

Кроме того, омбудсмен Карабаха Артак Бегларян написал в своем Facebook 1 октября, что в результате обстрела города Мартуни в НКР погибли четверо гражданских лиц и еще 11 были ранены. На следующий день на брифинге он заявил, что самому младшему из раненых среди мирного населения Карабаха два года, это мальчик, его мать также ранена, а девятилетняя сестра погибла.

Обострение ситуации в Нагорном Карабахе произошло 27 сентября, когда Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах региона и начале наступления.

По словам премьер-министра Армении Никола Пашиняна, азербайджанским силам оказывает поддержку армия Турции. Анкара и Баку опровергают эти данные. В то же время президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган призвал положить конец «оккупации Карабаха со стороны Армении».

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. Они решительно осудили эскалацию насилия в регионе, выразили соболезнования семьям погибших и призвали к немедленному прекращению боевых действий.

Кроме того, 29 сентября верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Баку потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. Азербайджан считает эту территорию своей.