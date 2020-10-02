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Омбудсмен НКР заявил о ранении двухлетнего мальчика при обстреле в Карабахе

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Самый младший из раненых среди мирного населения непризнанной Нагорного-Карабахской Республики (НКР) — двухлетний мальчик, ранена и его мать, а девятилетняя сестра погибла. Об этом сообщил карабахский омбудсмен Артак Бегларян на брифинге в REUTERS/Leah Millis в пятницу, 2 октября.

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«Самый младший из раненых — двухлетний мальчик, чья девятилетняя сестра погибла, а мать получила ранение в результате азербайджанской агрессии», — приводит «РИА Новости» слова омбудсмена.

Он не уточнил дату, когда произошел этот обстрел.

Накануне Бегларян написал на своей странице в Facebook, что в результате обстрела города Мартуни в Карабахе погибли четверо гражданских лиц и еще 11 были ранены. Произошедшее он назвал «военным преступлением».

«РИА Новости» со ссылкой на омбудсмена НКР отмечает, что на данный момент среди гражданского населения республики есть уже 11 погибших и 60 раненых, из которых 42 человека получили серьезные ранения.

Ранее, в пятницу, пресс-секретарь минобороны Армении Шушан Степанян заявила о продолжении боевых столкновений по всей протяженности линии соприкосновения. По ее словам, армянские военные сообщили об уничтожении самолета и беспилотника ВВС Азербайджана в Карабахе.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, появившихся в небе над республикой.

1 октября президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Ранее, 29 сентября, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

Обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября. Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. Баку считает эту территорию своей.

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