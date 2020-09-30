Степанакерт уточнил число погибших военных НКР

Еще 23 военнослужащих погибли в боях с противником в зоне карабахского конфликта, сообщило министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) 30 сентября.

Таким образом, по уточненным данным, с начала боевых действий 27 сентября погибли 104 военнослужащих армии НКР, передает «Интерфакс».

Ранее 30 сентября Азербайджан обвинил Армению в применении ракетного комплекса «Точка-У» в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

Министерство обороны Армении опровергло эту информацию.

В этот же день пресс-секретарь президента непризнанной Нагорно-Карабахской Республики Ваграм Погосян сообщил, что после бомбежки авиацией Азербайджана в карабахском городе Мартакерт погибли трое мирных жителей.

29 сентября Армения сообщила об уничтожении 137 единиц бронетехники ВС Азербайджана, 72 беспилотников, семи вертолетов и одного самолета в Нагорном Карабахе. Также Ереван обвинил Баку и ВС Турции в уничтожении своего штурмовика Су-25 в воздушном пространстве Армении.

28 сентября Армения заявила о гибели 28 военнослужащих в ходе боестолкновения в Карабахе.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе телефонного разговора со своим азербайджанским коллегой Ильхамом Алиевым днем ранее выразил соболезнования политику и народу в связи с гибелью людей и подчеркнул, что «Турция с Азербайджаном».

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.

С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией.