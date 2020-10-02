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МО Азербайджана сообщило о продолжении ожесточенных боев в Карабахе

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Минобороны (МО) Азербайджана 2 октября заявило об ожесточенных боях в Карабахе утром в пятницу.

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«Начиная с ночи 2 октября, рано утром продолжаются ожесточенные бои, продолжались военные операции. ВС Азербайджана заняли ряд стратегических высот в агдеринском направлении, вокруг Мадагиза, и контролируют их», — цитирует «РИА Новости» заявление военного ведомства.

Ранее в этот же день минобороны Армении заявило о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе.

В то же время депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко отметила, что Украина готова оказать Азербайджану военную и гуманитарную помощь на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе.

Накануне президенты России, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

Кроме того, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Москва имеет особые отношения как с Арменией, так и с Азербайджаном и конфликт в Нагорном Карабахе вызывает у российской стороны серьезные опасения, пишет «Газета.ру».

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

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