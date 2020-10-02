В Киеве заявили о готовности оказать военную поддержку Азербайджану

Украина готова оказать Азербайджану военную и гуманитарную помощь на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко.

По ее словам, если «вопрос встанет остро», Киев не пройдет мимо. Нардеп заверила, что украинские власти уже оказывают поддержку Баку в правовом поле и в сфере ресурсов, готовя гуманитарную помощь.

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация», — заявила она в эфире «Украина 24».

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов. При этом Ереван сообщил о поддержке Баку со стороны военных Турции. Отмечалось, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25.

В Анкаре и Баку эти данные опровергли. В тоже время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал призывы к миру в регионе неприемлемыми и потребовали от Армении «прекратить оккупацию» Карабаха.

Россия, США, Франция и ООН отметили, что урегулирование должно быть политическим и призвали стороны немедленно прекратить огонь.

1 октября стало известно, что в Баку прибыли через Турцию сирийские боевики.