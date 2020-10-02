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В Киеве заявили о готовности оказать военную поддержку Азербайджану

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Украина готова оказать Азербайджану военную и гуманитарную помощь на фоне эскалации конфликта в Нагорном Карабахе. Об этом рассказала депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Людмила Марченко.

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По ее словам, если «вопрос встанет остро», Киев не пройдет мимо. Нардеп заверила, что украинские власти уже оказывают поддержку Баку в правовом поле и в сфере ресурсов, готовя гуманитарную помощь.

«Украина готова сегодня на разных площадках поддерживать Азербайджан. Это и военная поддержка, и гуманитарная всем тем, что нужно будет в будущем. Это военная ситуация», — заявила она в эфире «Украина 24».

Военные действия в Нагорном Карабахе возобновились 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в начале обстрелов. При этом Ереван сообщил о поддержке Баку со стороны военных Турции. Отмечалось, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25.

В Анкаре и Баку эти данные опровергли. В тоже время турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган назвал призывы к миру в регионе неприемлемыми и потребовали от Армении «прекратить оккупацию» Карабаха.

Россия, США, Франция и ООН отметили, что урегулирование должно быть политическим и призвали стороны немедленно прекратить огонь.

1 октября стало известно, что в Баку прибыли через Турцию сирийские боевики.

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