Франция потребует объяснений от Турции из-за переброски боевиков в Баку

Франция как член минской группы ОБСЕ по урегулированию конфликта в Нагорном Карабахе намерена потребовать от Турции объяснения в связи с переброской через ее территорию 300 сирийских боевиков в Азербайджан. Об этом 2 октября заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Он отметил, что прибытие 300 сирийских наемников через турецкий Газиантеп в Баку — подтвержденный факт. При этом подобная ситуация недопустима, указал Макрон.

«Я позвоню в ближайшие дни по этому поводу президенту (Турции Реджепу) Эрдогану, поскольку считаю, что Франция как сопредседатель минской группы должна потребовать объяснений по этому поводу», — цитирует французского лидера ТАСС.

Макрон отметил, что накануне обсудил данный инцидент с президентом России Владимиром Путиным, и Москва придерживается аналогичного мнения о неприемлемости вовлечения боевиков в карабахский конфликт.

Макрон добавил, что все члены НАТО должны обратить внимание на поведение Анкары.

1 октября глава МИД России Сергей Лавров провел переговоры с турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу, в ходе которых оба министра подчеркнули недопустимость вовлечения боевиков в конфликт Армении и Азербайджана в Карабахе.

Военные действия в регионе возобновились 27 сентября. Ереван и Баку обвинили в эскалации друг друга. При этом Армения заявила, что Азербайджану помогают военные Турции. Так, сообщалось, что турецкий F-16 сбил армянский штурмовик Су-25.

В Анкаре и Баку эти данные опровергли.

Россия, ООН, ЕС и США призвали стороны к мирному урегулированию.