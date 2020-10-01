Лавров и глава МИД Турции выступили за недопустимость вовлечения боевиков в конфликт в НКР

Глава МИД России Сергей Лавров и его турецкий коллега Мевлют Чавушоглу подчеркнули недопустимость вовлечения в конфликт в Нагорном Карабахе боевиков из других регионов. Об этом говорится в распространенном в четверг, 1 октября, сообщении МИД РФ по итогам их телефонного разговора.

«Подчеркнута недопустимость вовлечения в конфликт боевиков незаконных вооруженных формирований из других регионов. Отмечена востребованность предельно взвешенных шагов в плане оказания политико-дипломатического содействия Баку и Еревану», — отмечается в документе.

Кроме того, министры подтвердили готовность обеих сторон к координации действий для стабилизации обстановки в регионе.

Ранее в этот же день президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что страна располагает информацией о том, что в боевых действиях в Нагорном Карабахе участвуют сирийские исламисты.

Ранее 1 октября Путин, Трамп и Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

В этот же день стало известно о попадании группы журналистов под обстрел азербайджанской армии в карабахском городе Мартуни. Два представителя французской газеты Le Monde и репортер армянского 24news получили ранения, россиянин Дмитрий Еловский не пострадал.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет 29 сентября призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе. В свою очередь, Макрон на следующий день заявил, что региональные кризисы, в том числе конфликт в Нагорном Карабахе, нельзя урегулировать без участия России.

В этот же день в МИД России сообщили о сведениях касательно переброски иностранных наемников в Нагорный Карабах. Отмечалось, что боевики вооруженных незаконных формирований приезжают в зону конфликта, в частности, из Сирии и Ливии, для непосредственного участия в боевых действиях.