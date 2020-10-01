Эрдоган назвал недопустимым призывы Минской группы прекратить огонь в Карабахе

Недопустимо то, что Минская группа ОБСЕ стремится к прекращению огня в Нагорном Карабахе. Об этом в четверг, 1 октября, заявил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

«Продолжающиеся призывы сопредседателей (Минской группы ОБСЕ. ― Ред.) к прекращению огня неприемлемы. Решение проблемы придет вслед за выводом ВС Армении с территории Азербайджана», ― цитирует его агентство Anadolu.

Также турецкий подчеркнул, что для Анкары не важны призывы стран, которые игнорируют факт оккупации.

Накануне советница президента Сирии Бусейна Шаабан заявила, что Турция разжигает конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе. По ее словам, такими действиями турецкие власти стремятся усилить свою региональную и международную роль.

В свою очередь, президент Азербайджана Ильхам Алиев сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков являются фейками, созданными армянской пропагандой.

Очередное обострение ситуации в непризнанной Республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели среди военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.