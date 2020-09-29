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Алиев заявил о моральной поддержке Турции в карабахском конфликте

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Азербайджан получает от Турции только моральную поддержку в карабахском конфликте. Об этом заявил президент страны Ильхам Алиев во вторник, 29 сентября.

Турецкие ВВС не принимают участия в боевых действиях, заявил он в эфире программы «60 минут» (канал «Россия 1»).

Азербайджанский лидер подчеркнул, что ситуация в Карабахе напряженная, и действия азербайджанской армии являются адекватным ответом на агрессию Армении.

С учетом текущей позиции Еревана по Карабаху о мирных переговорах не может быть речи, заявил Алиев.

Ранее 29 сентября Армения сообщила, что ВВС Турции сбили ее самолет Су-25 в Карабахе. Турция и Азербайджан опровергли эти сведения.

Ранее армянская сторона неоднократно заявляла, что Турция фактически участвует в боевых действиях на стороне Азербайджана как техникой, так и людьми. Турецкая сторона при этом выражала готовность поддержать Азербайджан на поле боя и за столом переговоров. При этом советник президента страны Ясин Актай заявлял, что Турция не планирует участвовать в конфликте со своей военной силой, технической поддержки будет достаточно.

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