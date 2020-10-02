Минобороны Армении заявило о сбитом самолете ВВС Азербайджана в Карабахе

Военные Армении заявили об уничтожении самолета и беспилотника ВВС Азербайджана в Карабахе. Об этом в пятницу, 2 октября, сообщила пресс-секретарь военного ведомства Шушан Степанян.

«В 07:55 часов подразделения Армянских сил Армянской армии сбили один самолет и беспилотный летательный аппарат в северо-восточном направлении Арцаха (непризнанная НКР — Республика Арцах. — Ред.)», — написала она в своем Facebook.

По словам пресс-секретаря минобороны, боевые столкновения продолжаются по всей протяженности линии соприкосновения. Степанян отметила также, что попытки прорвать оборону войск Армении были безуспешны.

Накануне премьер-министр страны Никол Пашинян сообщил об уничтожении четырех беспилотных летательных аппаратов, появившихся в небе над Арменией.

В тот же день в минобороны Армении заявили, что вооруженные силы Азербайджана нанесли удар по нескольким армянским населенным пунктам, в результате чего погиб один мирный житель, два человека ранены.

1 октября президенты РФ, США и Франции Владимир Путин, Дональд Трамп и Эммануэль Макрон выпустили совместное заявление по Карабаху. В нем говорится, что они решительно осуждают эскалацию насилия в регионе, соболезнуют семьям погибших и призывают к немедленному прекращению боевых действий.

До этого, 29 сентября, верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет призвала остановить конфликт в Нагорном Карабахе.

Очередное обострение ситуации в непризнанной республике Нагорный Карабах произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами.