Американист спрогнозировал влияние болезни Трампа на исход выборов

Электоральный рейтинг президента США Дональда Трампа в предвыборной гонке теперь во многом зависит от того, успеет ли он поправиться до дня голосования — 3 ноября, рассказал «Известиям» главный научный сотрудник Института США и Канады РАН Владимир Васильев в пятницу, 2 октября.

Ранее в этот день Трамп сообщил, что у него и первой леди США Меланьи Трамп обнаружили коронавирус.

«Трамп находится в группе риска. Если он победит коронавирус до 3 ноября среди своих сторонников, это добавит ему очков <...> В глазах американцев он может предстать президентом, который может справиться с любыми вызовами», — сказал Владимир Васильев.

При этом если болезнь затянется, это будет дополнительным фактором, который будет работать на демократов, отметил политолог.

«В этом плане судьба выборов может быть решена. В Америке сегодня во многом религиозные настроения среди населения, как это часто бывает во время экономических и социальных кризисов. Американцы могут расценить болезнь Трампа как вмешательство Божиего промысла», — подчеркнул американист.

Однако, учитывая специфику американских выборов, Владимир Васильев допустил, что сообщения о болезни Трампа могут быть и постановкой предвыборного штаба республиканцев.

«Может быть, коронавирус у президента и есть, но реальная угроза небольшая. И если Трамп сейчас исчезнет из общественного пространства на две недели до дебатов, это может пойти на пользу его предвыборной кампании. Партия боится, что он рефреном будет повторять, что мирно власть не передаст, не будет осуждать белый шовинизм», — подчеркнул главный научный сотрудник.

В любом случае, учитывая, что сегодня 2 октября, Трамп вполне может рассчитывать, что успеет справиться с болезнью до выборов, заключил политолог.

Трамп 2 октября объявил, что будет соблюдать карантин вместе с супругой до оглашения результатов тестов на коронавирус. Ранее в этот же день стало известно, что советница американского президента Хоуп Хикс заразилась коронавирусом. Она сопровождала Трампа во время поездки на теледебаты 29 сентября. Президент подтвердил этот факт и сообщил, что он и его жена сдали тест на COVID-19.

1 октября университет Джонса Хопкинса сообщил, что число выявленных случаев коронавирусной инфекции в США за сутки возросло на 42 812, достигнув 7 234 257 с начала эпидемии. По данным университета на 2 октября, общее число случаев этой инфекции возросло до 7 277 759. С начала эпидемии в Соединенных Штатах умерли 207 789 пациентов.