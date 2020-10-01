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В Канаде суточное число случаев коронавируса достигло показателей мая

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В Канаде число инфицированных коронавирусной инфекцией возросло за последние сутки на 1797, до 158 758. Об этом сообщило в среду министерство здравоохранения страны. Ежесуточные показатели к настоящему моменту достигли пиковых значений, фиксировавшихся в стране в начале мая.

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Зарегистрировано 9297 летальных исходов. За последние сутки от инфекции скончались шесть пациентов, передает НСН. Выздоровели 134,9 тыс. человек.

С начала сентября в стране отмечается резкое увеличение числа заразившихся. Рост числа инфицированных наблюдается в провинциях Альберта, Британская Колумбия, Квебек и Онтарио, пишет «Москва 24».

23 сентября премьер-министр страны Джастин Трюдо заявил, что Канада уже столкнулась со второй волной пандемии. По его словам, она может стать хуже первой.

Глава кабмина отметил, что еще есть возможность «взять вторую волну под контроль». Для этого все жители страны должны носить маски, соблюдать социальную дистанцию и сделать прививки от гриппа.

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 210 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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