Песков прокомментировал сообщения об участии Турции в конфликте в Карабахе

Турция официально не объявляла о своем участии в конфликте в Нагорном Карабахе, поэтому утверждать о помощи Азербайджану нельзя. Об этом в среду, 30 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Наши военные очень внимательно отслеживают развитие ситуации на линии соприкосновения (в Нагорном Карабахе. ― Ред.), где продолжаются боевые действия. Вся информация тщательно анализируется», ― сказал он журналистам.

Песков отметил, что подробному анализу также подвергаются и все заявления, которые делают лидеры стран. Кроме того, отвечая на вопрос о помощи Анкары Баку, он подчеркнул, что турецкая сторона не объявляла о том, что принимает участие в карабахском конфликте.

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что «высокопоставленные турецкие военные находятся в Азербайджане» и руководят военными действиями. Он добавил, что участие турецких самолетов в конфликте в Нагорном Карабахе — «это состоявшийся факт». По словам Пашиняна, турецкие войска находятся в Азербайджане с августа, «они начали совместные учения».

Также политик заявил об угрозе для существования армянского народа и призвал мировое сообщество осудить действия Азербайджана и Турции в Карабахе.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в свою очередь сообщил, что турецкие ВВС не участвуют в боевых действиях, а заявления об участии в боях сирийских боевиков являются фейками, созданными армянской пропагандой.

Обострение ситуации в непризнанной Нагорно-Карабахской Республике (НКР) произошло 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в обстрелах и гибели военных и мирного населения.

По данным представителя минобороны Армении Арцруна Ованнисяна на 29 сентября, в Карабахе с начала эскалации конфликта уничтожены 137 единиц бронетехники, сбиты 72 беспилотника, семь вертолетов и один самолет ВС Азербайджана.

Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над регионом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями ― Россией, США и Францией.