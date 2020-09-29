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Роскомнадзор попросил защитить россиян от зарубежной цензуры в интернете

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Роскомнадзор обратился к Совету Федерации и Госдуме с просьбой принять законодательные меры для защиты права россиян на свободное получение информации на иностранных интернет-платформах. Об этом сообщила пресс-служба ведомства во вторник, 29 сентября.

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В последнее время случаи нарушения прав российских граждан в этой области участились несмотря на то, что право на свободное получение информации гарантировано Конституцией. По сути, иностранные платформы вводят цензуру в отношении российских СМИ на территории России, приводит сообщение ТАСС. В Роскомнадзоре считают, что необходимо законодательство, определяющее ответственность иностранных интернет-платформ в этой сфере и позволяющее требовать восстановления возможности получения россиянами информации из российских СМИ. В отношении платформ, игнорирующих требования, нужно принимать меры.

Ранее, 29 сентября, Роскомнадзор направил письмо в платформу микроблогов Twitter с просьбой объяснить действия в отношении аккаунта российского информагентства «РИА Новости».

Об исключении «РИА Новости» из поисковой выдачи стало известно накануне. Аналогичные меры ранее были приняты в отношении аккаунтов RT и Sputnik.

В МИА «Россия сегодня» такие санкции назвали цензурой, отметив, что администрация Twitter не реагирует на запросы и не объясняет причины своего решения. Цензуру в действиях соцсети увидели и в российском МИДе. Там призвали Twitter не ограничивать аудиторию в ее праве на свободный доступ к информации.

В Госдуме отметили, что соцсеть ввела санкции «террористическим методом», «без объявления войны», и предложили разработать в России требования по работе с пользователями для всех соцсетей.

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников и СМИ, подконтрольных государству, подписью «Правительственная учетная запись, Россия». В частности, такая маркировка появилась на аккаунтах президента РФ Владимира Путина, российского правительства и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Подписями «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.

После этого МИД РФ обратился к правозащитным организациям и международным структурам с просьбой отреагировать на решение Twitter о маркировке. В ведомстве также обратили внимание, что на западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, данные меры не распространились.

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