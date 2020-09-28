Прямой эфир

МИД назвал действия Twitter в отношении «РИА Новости» дискриминацией

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия рассматривает действия администрации соцсети Twitter в отношении аккаунта «РИА Новости» как акт цензуры. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ 28 сентября.

Обрыв сети: Трамп объявил войну Twitter и другим социальным платформам
Президент хочет обязать их отвечать за публикуемый пользователями контент

«Расцениваем принудительное снижение администрацией социальной сети Twitter позиции аккаунта агентства «РИА Новости» в поисковой выдаче как очередной акт цензуры и дискриминации в отношении российских СМИ, нарушающий основополагающие демократические принципы свободы выражения мнения и равного доступа к информации», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «тенденциозные действия американской IT-корпорации» являются продолжением запущенной ранее Twitter и Facebook «политически мотивированной кампании по маркировке страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством».

Ведомство призвало руководство соцсети пересмотреть политику ограничения права аудитории на свободный доступ к информации и отказаться от применения «антидемократических инструментов недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима».

В Госдуме выразили мнение, что после данного инцидента России следует ввести обязательные требования по работе с пользователями для всех социальных сетей, как это сделали в Евросоюзе.

28 сентября Twitter удалил аккаунт «РИА Новости» из поисковой выдачи. Теперь пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, не могут ее найти. Аналогичные меры ранее были приняты в отношении аккаунтов RT и Sputnik.

В МИА «Россия сегодня» назвали происходящее цензурой, отметив, что администрация американской соцсети не реагирует на запросы и не объясняет причины своего решения.

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников и СМИ, подконтрольных государству, подписью «Правительственная учетная запись, Россия».

В частности, такая маркировка появилась на аккаунтах президента РФ Владимира Путина, российского правительства и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Подписями «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2020