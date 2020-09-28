МИД назвал действия Twitter в отношении «РИА Новости» дискриминацией

Россия рассматривает действия администрации соцсети Twitter в отношении аккаунта «РИА Новости» как акт цензуры. Соответствующее заявление опубликовано на сайте МИД РФ 28 сентября.

«Расцениваем принудительное снижение администрацией социальной сети Twitter позиции аккаунта агентства «РИА Новости» в поисковой выдаче как очередной акт цензуры и дискриминации в отношении российских СМИ, нарушающий основополагающие демократические принципы свободы выражения мнения и равного доступа к информации», — говорится в сообщении.

Подчеркивается, что «тенденциозные действия американской IT-корпорации» являются продолжением запущенной ранее Twitter и Facebook «политически мотивированной кампании по маркировке страниц российских СМИ в качестве аффилированных с государством».

Ведомство призвало руководство соцсети пересмотреть политику ограничения права аудитории на свободный доступ к информации и отказаться от применения «антидемократических инструментов недобросовестной конкуренции американского новостного мейнстрима».

В Госдуме выразили мнение, что после данного инцидента России следует ввести обязательные требования по работе с пользователями для всех социальных сетей, как это сделали в Евросоюзе.

28 сентября Twitter удалил аккаунт «РИА Новости» из поисковой выдачи. Теперь пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, не могут ее найти. Аналогичные меры ранее были приняты в отношении аккаунтов RT и Sputnik.

В МИА «Россия сегодня» назвали происходящее цензурой, отметив, что администрация американской соцсети не реагирует на запросы и не объясняет причины своего решения.

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников и СМИ, подконтрольных государству, подписью «Правительственная учетная запись, Россия».

В частности, такая маркировка появилась на аккаунтах президента РФ Владимира Путина, российского правительства и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Подписями «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.