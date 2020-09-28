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Twitter ввел санкции против «РИА Новости»

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Американская социальная сеть Twitter 28 сентября ввела санкции против российского информагентства «РИА Новости» — его аккаунт был удален из поисковой выдачи. Это означает, что пользователи, которые не были подписаны на страницу, теперь не смогут ее найти.

В пресс-службе МИА «Россия сегодня» назвали подобные ограничения актом цензуры.

«На наши запросы соцсеть никак не реагирует и не объясняет свои решения», — добавили там.

Ранее аналогичные санкции Twitter ввел в отношении профилей RT и Sputnik, отмечает «РИА Новости».

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников, а также СМИ, подконтрольных государству. Маркировка «Правительственная учетная запись, Россия», в частности, появилась на аккаунте российского лидера Владимира Путина, правительства страны и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Кроме того, маркировкой «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.

После этого МИД России обратился к правозащитным организациям и международным структурам с просьбой отреагировать на решение Twitter о маркировке. В ведомстве также обратили внимание, что на западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, данные меры не распространились, пишет «Газета.ру».

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