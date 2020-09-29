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Роскомнадзор попросил Twitter объяснить санкции против «РИА Новости»

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Роскомнадзор направил американской соцсети Twitter письмо с просьбой объяснить действия в отношении аккаунта российского информагентства «РИА Новости». Об этом сообщили в ведомстве во вторник, 29 сентября.

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В письме отмечается, что в результате действий администрации Twitter пользователи соцсети, которые не были подписаны на аккаунт российского информагентства, не могут найти эту страницу, то есть она была исключена из поисковой выдачи.

«Просим в максимально короткие сроки пояснить причины этих действий, произведенных компанией Twitter Inc. в отношении аккаунта «РИА Новости», — приводит «РИА Новости» сообщение Роскомнадзора.

Об исключении Twitter «РИА Новости» из поисковой выдачи стало известно накануне. аналогичные меры ранее были приняты в отношении аккаунтов RT и Sputnik.

В МИА «Россия сегодня» такие санкции назвали цензурой, отметив, что администрация Twitter не реагирует на запросы и не объясняет причины своего решения. Цензуру в действиях соцсети увидели и в российском МИДе. Там призвали Twitter не ограничивать аудиторию в ее праве на свободный доступ к информации.

В Госдуме отметили, что соцсеть ввела санкции «террористическим методом», «без объявления войны», и предложили разработать в России требования по работе с пользователями для всех соцсетей.

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников и СМИ, подконтрольных государству, подписью «Правительственная учетная запись, Россия». В частности, такая маркировка появилась на аккаунтах президента РФ Владимира Путина, российского правительства и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Подписями «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.

После этого МИД РФ обратился к правозащитным организациям и международным структурам с просьбой отреагировать на решение Twitter о маркировке. В ведомстве также обратили внимание, что на западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, данные меры не распространились, пишет «Газета.ру».

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