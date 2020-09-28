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В Госдуме оценили санкции Twitter против «РИА Новости»

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Американская соцсеть Twitter ввела санкции против российского информагентства «РИА Новости» «без объявления войны». России следует разработать требования по работе с пользователями для всех соцсетей. Такого мнения придерживается член комитета Госдумы по информполитике Антон Горелкин.

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Парламентарий не стал строить предположения, за что Twitter ввел цензуру в отношении «РИА Новости», но подчеркнул, что это было сделано «террористическим методом», то есть без вынесения предупреждений и объяснения причин.

«Если речь о нарушении внутренних правил Twitter админами ленты РИА, то в таком случае принято предупреждать о введении санкций и тем более объяснять, за что они введены. А тут просто выкинули из поиска аккаунт крупного информагентства и молчат», — написал Горелкин в своем Telegram-канале 28 сентября.

По мнению Горелкина, после данного инцидента России следует ввести обязательные требования по работе с пользователями для всех социальных сетей, как это сделали в Евросоюзе.

«Хотят работать на нашем рынке, пусть будут вежливы и корректны с нашими гражданами, компаниями и СМИ», — подытожил он.

28 сентября Twitter удалил аккаунт «РИА Новости» из поисковой выдачи. Теперь пользователи, которые не были подписаны на страницу информагентства, не смогут ее найти. Аналогичные меры ранее были приняты в отношении аккаунтов RT и Sputnik.

В МИА «Россия сегодня» назвали происходящее цензурой, отметив, что администрация американской соцсети не реагирует на запросы и не объясняет причины своего решения.

В начале августа представители Twitter сообщили, что начнут маркировать страницы правительственных чиновников и СМИ, подконтрольных государству, подписью «Правительственная учетная запись, Россия». В частности, такая маркировка появилась на аккаунтах президента РФ Владимира Путина, российского правительства и зампредседателя Совбеза Дмитрия Медведева. Подписями «Государственное издание, Россия» были отмечены страницы «РИА Новости», ТАСС, RT, «Вестей» и ряда других СМИ.

После этого МИД РФ обратился к правозащитным организациям и международным структурам с просьбой отреагировать на решение Twitter о маркировке. В ведомстве также обратили внимание, что на западные медиаисточники, получающие финансирование через правительство, данные меры не распространились, пишет «Газета.ру».

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