Минобороны Азербайджана сообщило о наступлении в Карабахе

Азербайджанская армия ведет наступление в Нагорном Карабахе в направлении города Физули, сообщает во вторник, 29 сентября, «Интерфакс» со ссылкой на минобороны республики.

«Во вторник, начиная с утренних часов, продолжается наступление азербайджанской армии в направлении города Физули. В районе 07:00 до 08:00 утра еще четыре танка армянских войск были уничтожены нашими солдатами на Физули-Джебраильском направлении фронта», — сообщили в военном ведомстве.

Ранее минобороны Азербайджана сообщило о ведении ожесточенных боев армянских и азербайджанских военных в зоне конфликта.

Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш в телефонных беседах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил обеспокоенность продолжающимися вооруженными столкновениями в зоне нагорно-карабахского конфликта, призвал прекратить бои и возобновить переговорный процесс.

Очередное обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван в свою очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. Власти Нагорно-Карабахской республики объявили военное положение и всеобщую мобилизацию. Аналогичные меры приняло и правительство Армении. Президент Азербайджана объявил частичную мобилизацию.

Баку сообщил о нескольких десятках раненых и погибших мирных жителей. При этом в Карабахе заявили о гибели 84 военных с начала обострения конфликта.

Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.