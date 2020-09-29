В минобороны Азербайджана заявили об ожесточенных боях в Карабахе
В Нагорном Карабахе продолжаются столкновения азербайджанских и армянских военных, сообщает во вторник, 29 сентября, министерство обороны Азербайджана.
«Армянская сторона предприняла контратаки в Физули-Джабраильском и Агдере-Тертерском направлениях фронта с целью вернуть утраченные позиции, но азербайджанская армия немедленно пресекала эти попытки», — цитирует ведомство агентство «Интерфакс».
В министерстве подчеркнули, что на линии соприкосновения в настоящий момент идут ожесточенные столкновения.
Накануне генсек ООН Антониу Гутерриш в телефонных беседах с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном выразил обеспокоенность продолжающимися вооруженными столкновениями в зоне нагорно-карабахского конфликта и призвал прекратить бои в Нагорном Карабахе и возобновить переговорный процесс.
Очередное обострение ситуации в Карабахе произошло 27 сентября. Минобороны Азербайджана заявило, что военные Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе. Ереван в свою очередь обвинил Баку в воздушных и ракетных атаках в регионе. В настоящее время обе страны объявили военное положение и мобилизацию.
Баку сообщил о нескольких десятках раненых и погибших мирных жителей. При этом в Карабахе заявили о гибели 84 военных с начала обострения конфликта.
По данным Еревана, на стороне Азербайджана в конфликте участвуют турецкие военные специалисты и техника. В Турции отметили, что не видят пока оснований отправлять в Карабах своих военных.
Отношения между Ереваном и Баку остаются напряженными из-за вопроса принадлежности Нагорного Карабаха. Регион, расположенный в восточной части Армянского нагорья, объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. Баку считает данную территорию своей.